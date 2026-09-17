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OTT Release: अनिल कपूर लेकर आए नया गेम शो, ‘पापा यार’ से इमोशनल करेंगे जाकिर खान; इस वीकेंड क्या है खास?

Fri, 18 Sep 2026 07:20 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 18 Sep 2026 07:20 AM IST
सार

Friday OTT Releases: बीते दिनों अगर आप कुछ खास फिल्में बड़े पर्दे पर नहीं देख सके हैं, तो अब उन्हें इस वीकएंड ओटीटी पर देख सकते हैं। इसके अलावा रियलिटी शो और कई सीरीज भी ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं। आइए डालें एक नजर, इस वीकेंड ओटीटी पर क्या है खास?

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Ott release this week from zakir khan papa yaar to anil kapoor game show india ke top 1% and ravi teja irumudi
शुक्रवार ओटीटी - फोटो : अमर उजाला
ओटीटी प्रेमियों के लिए यह वीकएंड बहुत खास रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर नया शो लेकर आ रहे हैं। वहीं दर्शकों के चहेते जाकिर खान एक नए शो के साथ नजर आने वाले हैं। शोज के अलावा कई शानदार फिल्में और सीरीज भी ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं। 
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अनिल कपूर - फोटो : सोशल मीडिया
इंडिया के टॉप 1%
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर जल्द ही एक क्विज रियलिटी गेम शो होस्ट करते नजर आएंगे। इस शो का नाम है 'इंडिया के टॉप 1%'। इस शो में किताबी ज्ञान की जगह प्रतिभागियों का लॉजिक टेस्ट किया जाएगा। 19 सितंबर से इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।
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लस्ट स्टोरीज सीजन 3 - फोटो : सोशल मीडिया
लस्ट स्टोरीज सीजन 3
चर्चित सीरीज 'लस्ट स्टोरीज' का तीसरा सीजन लिस्ट में है। इस बार आधुनिक रिश्तों, ख्वाहिशों और इमोशंस की थीम पर बनी ये सीरीज दर्शकों का कितना ध्यान आकर्षित करती है, देखना दिलचस्प होगा। राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, विजय वर्मा, राधिका मदान, अली फजल और सिद्धार्थ अभिनीत यह सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसे विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने निर्देशित किया है।
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जाकिर खान - फोटो : सोशल मीडिया
जाकिर खान स्पेशल: पापा यार
कॉमेडियन जाकिर खान का स्पेशल शो इस वीकएंड रिलीज हो रहा है। कॉमेडियन इस शो में अपने चिर-परिचित रोचक अंदाज में अपने बचपन के किस्से सुनाते नजर आएंगे। शो 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। फैंस इसे लेकर उत्साहित हैं।
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इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया
इरुमुडी
साउथ के बेहतरीन कलाकार रवि तेजा की यह फिल्म भी इस सप्ताह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगी। यह एक्शन-ड्रामा फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब 18 सितंबर 2026 से यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
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