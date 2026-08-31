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टॉक्सिक कलेक्शन: 200 करोड़ पार हुई 'टॉक्सिक' की कमाई, जानें 'इरुमुडी' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन

Mon, 31 Aug 2026 07:55 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 31 Aug 2026 07:55 AM IST
सार

Box Office Collection: वीकएंड पर सभी फिल्मों की कमाई में उछाल आया है। 'टॉक्सिक', 'इरुमुडी' और 'हनुमान अंश' के कलेक्शन में जहां ज्यादा उछाल आया है। वहीं 'आवारापन 2' में मामूली बढ़ोतरी हुई है।
 

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Toxic box office collection day 5 total earning of irumudi hanuman ansh
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में चल रही हैं। वीकएंड पर सभी फिल्मों के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। पिछले तीन दिनों से जहां 'टॉक्सिक' के कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं रविवार को इसक कलेक्शन में इजाफा हुआ है। 'इरुमुडी' ने भी छलांग लगाई है। 'हनुमान अंश' के कलेक्शन में इजाफा हुआ है। 'आवारापन 2' की कमाई में मामूली उछाल आया है।
Toxic box office collection day 5 total earning of irumudi hanuman ansh
फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X
'टॉक्सिक' की पांचवें दिन की कमाई
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत हैं। इसे गीतू मोहनदास ने निर्देशित किया है।
  • ओपनिंग डे पर इसने 101.10 करोड़ रुपये से खाता खोला था।
  • दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई में गिरावट आई और इसने 36.40 करोड़ रुपये कमाए।
  • तीसरे यानी रक्षाबंधन को भी इसकी कमाई घटी और इसने 26.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
  • चौथे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई और इसने 24.50 करोड़ रुपये की कमाई की।
  • पांचवें दिन इसके कलेक्शन में इजाफा हुआ और इसने 23 करोड़ रुपये कमाए।
  • इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 214.10 करोड़ रुपये हो चुका है।

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इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया
वीकएंड पर चमकी ‘इरुमुडी’
रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने शुरुआत से ही अच्छा कलेक्शन किया है। दर्शकों को रवि तेजा का अभिनय पसंद आ रहा है।
  • नौवें दिन इसे वीकएंड का फायदा मिला और इसने 12.30 करोड़ रुपये कमाए थे।
  • दसवें यानी रविवार को इसने 15 करोड़ रुपये की कमाई की है।
  • इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन 129.55 करोड़ रुपये हो गया है।
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हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब
'हनुमान अंश' की बढ़ी कमाई
फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने अपने कलेक्शन से लोगों को चौंकाया है। शुरुआत में इसकी कमाई धीमी रही। अब इसकी कमाई में उछाल आया है। 23वें दिन इसकी कमाई 9.25 करोड़ रुपये रही। 24वें दिन इसने 12.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म का टोटल कलेक्शन 40.13 करोड़ रुपये हो गया है।
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फिल्म 'आवारापन 2' के ट्रेलर में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी - फोटो : यूट्यूब ग्रैब
'आवारापन 2' का कलेक्शन
तीसरे रविवार को इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म का कलेक्शन बढ़ा है। पहले हफ्ते में 'आवारापन 2' ने 113.50 करोड़ रुपये कमाए। तीसरे शनिवार को इसने 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। तीसरे रविवार को इसने 1.40 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन 148.10 करोड़ रुपये हो चुका है।
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