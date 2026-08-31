टॉक्सिक कलेक्शन: 200 करोड़ पार हुई 'टॉक्सिक' की कमाई, जानें 'इरुमुडी' और 'हनुमान अंश' का कलेक्शन

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

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इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में चल रही हैं। वीकएंड पर सभी फिल्मों के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। पिछले तीन दिनों से जहां 'टॉक्सिक' के कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं रविवार को इसक कलेक्शन में इजाफा हुआ है। 'इरुमुडी' ने भी छलांग लगाई है। 'हनुमान अंश' के कलेक्शन में इजाफा हुआ है। 'आवारापन 2' की कमाई में मामूली उछाल आया है।

2 of 5 फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X

3 of 5 इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया

वीकएंड पर चमकी ‘इरुमुडी’

रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने शुरुआत से ही अच्छा कलेक्शन किया है। दर्शकों को रवि तेजा का अभिनय पसंद आ रहा है। नौवें दिन इसे वीकएंड का फायदा मिला और इसने 12.30 करोड़ रुपये कमाए थे।

दसवें यानी रविवार को इसने 15 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन 129.55 करोड़ रुपये हो गया है। रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने शुरुआत से ही अच्छा कलेक्शन किया है। दर्शकों को रवि तेजा का अभिनय पसंद आ रहा है।

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4 of 5 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

'हनुमान अंश' की बढ़ी कमाई

फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने अपने कलेक्शन से लोगों को चौंकाया है। शुरुआत में इसकी कमाई धीमी रही। अब इसकी कमाई में उछाल आया है। 23वें दिन इसकी कमाई 9.25 करोड़ रुपये रही। 24वें दिन इसने 12.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म का टोटल कलेक्शन 40.13 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 5 फिल्म 'आवारापन 2' के ट्रेलर में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी - फोटो : यूट्यूब ग्रैब