वायरल वीडियो: आतिफ असलम ने चलती कार से फैंस का दिया साथ, यूजर्स को पसंद आया सिंगर का अंदाज; कर रहे ऐसे कमेंट

विज्ञापन





वायरल वीडियो में क्या है?

यह मामला तब पेश आया जब जब फैंस के एक ग्रुप ने देर रात असलम को देखा और अपनी कार से ही उनके 2006 के हिट गाने 'दूरी' को गाना शुरू कर दिया। फैंस के इस अंदाज पर सिंगर ने अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर झांका और कुछ सेकंड के लिए उनके साथ गाना गाया। गाना गाने के बाद मुस्कुराते हुए वह वापस अपनी गाड़ी के अंदर चले गए।

विज्ञापन

पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गायक को देर रात ड्राइव के दौरान अपने गाने 'दूरी' (Doorie) को फैंस के साथ गाते हुए देखा जा सकता है। इस क्लिप में गायक अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकलते हैं और बगल में चल रही गाड़ी में बैठे फैंस के साथ गाना गाते हैं। वीडियो पर फैंस प्रतिक्रिया दे रहे हैं।