द ट्रेटर्स: करण जौहर के शो की कामयाबी के बाद मेकर्स ने जारी किया तेलुगु वर्जन का ट्रेलर, ये स्टार होगा होस्ट

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करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। अब प्राइम वीडियो ने 'द ट्रेटर्स' के तेलुगु वर्जन का ट्रेलर जारी किया है। इसमें दर्शकों को भरोसे, धोखे और विश्वासघात के इस खेल की एक रोमांचक झलक मिली है। इस शो को अभिनेता तेजा सज्जा होस्ट करेंगे। जानिए ट्रेलर में क्या खास है।

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हिंदी वर्जन की कामयाबी के बाद तेलुगु वर्जन का आया ट्रेलर

प्राइम वीडियो ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रेलर शेयर किया। ट्रेलर शेयर करते हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने लिखा, 'तैयार हो जाइए, सबसे बड़े धोखे (अल्टीमेट बिट्रेयल) के लिए मंच सज चुका है।' 'द ट्रेटर्स तेलुगु' को 'द ट्रेटर्स हिंदी सीजन 2' की सफलता के बाद लाया जा रहा है, जो लॉन्च वाले हफ्ते में प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में नंबर वन नॉन-इंग्लिश टाइटल बन गया था।

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क्या बोले तेजा सज्जा?

शो का ट्रेलर रिलीज होने के मौके पर तेजा सज्जा ने कहा, ''द ट्रेटर्स तेलुगु' को होस्ट करना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव रहा है, और मैं कुछ ऐसा करने के लिए सचमुच उत्साहित था, जो मेरे पिछले कामों से बिल्कुल अलग हो। इसे और भी खास बात यह बनाती है कि मैं एक ऐसे फॉर्मेट के पहले तेलुगु वर्शन का हिस्सा बन रहा हूं जो ग्लोबल लेवल पर हिट हो चुका है।'

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