{"_id":"6b0ba3523cf10ca1a809e21f","slug":"rishab-shetty-became-best-actor-hanuman-ansh-won-best-debut-director-which-film-is-best-film-in-iffi-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IFFI: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने ऋषभ शेट्टी, 'हनुमान अंश' के निर्देशक ने जीता अवॉर्ड; बेस्ट फिल्म कौन सी?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन गोवा में आयोजित 57वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2026 का शनिवार को समापन हो गया। यह प्रोग्राम नौ दिनों तक चला। समापन समारोह में सिनेमा और संस्कृति का एक शानदार उत्सव देखने को मिला। इस बीच रेड-कार्पेट पर कई हस्तियां पहुंचीं। इस दौरान बेहतरीन सिनेमाई उपलब्धियों और उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

Trending Videos

'हनुमान अंश' के निर्देशक को मिला अवॉर्ड

फिल्म निर्माता विशाल चतुर्वेदी को उनकी पहली फीचर फिल्म 'हनुमान अंश' के लिए 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) 2026 में 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' (भारतीय फीचर फिल्म) के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार शनिवार को गोवा में आयोजित फेस्टिवल के समापन समारोह में दिया गया। इसके साथ एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपये की नकद इनामी राशि भी प्रदान की गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

कांतारा चैप्टर को मिला पुरस्कार

फिल्म 'कांतारा चौप्टर 1' में बेहतरीन अभिनय करने के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने 'कांतारा: अ लीजेंड - चैप्टर 1' को उसकी तकनीकी उपलब्धि, दमदार संगीत और अनोखी कहानी कहने की शैली के लिए 'विशेष उल्लेख' (स्पेशल मेंशन) दिया।

विज्ञापन

57वें IFFI में किन फिल्मों ने जीता पुरस्कार? अकी- सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार

विजिटेशन- लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार

माया ओ रूर्के- बेस्ट एक्टर (फीमेल) का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार

द रिवर ट्रेन- स्पेशल जूरी अवार्ड (सिल्वर पीकॉक)

द गोल्डन एज- बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म (निर्देशक) का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार

मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी- बेस्ट वेब सीरीज (OTT) का पुरस्कार

रहमा- ICFT-UNESCO गांधी मेडल 2026 से सम्मानित

आदित्य सुहास जांभले- 57वें IFFI में सम्मानित