बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' ने इन फिल्मों को दिखाया आइना, 61वें दिन भी छापे नोट? जानें 'द पैराडाइज' का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर जहां कई नईं फिल्में आईं और चली गईं वहीं, 'हनुमान अंश' रिलीज के 61वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। कह सकते हैं कि 'दृश्यम 3' के रिलीज होने के बाद इस फिल्म का कलेक्शन घटा है। ऐसे में आइए जानते हैं इस फिल्म ने आज कितना कलेक्शन किया है।
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हनुमान अंश
- फोटो : सोशल मीडिया
'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास
नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है। इस फिल्म ने पहले तो अच्छी कमाई नहीं की लेकिन बाद में इसने बहुत अच्छी कमाई की। पहले हफ्ते में इसने 1.08 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे हफ्ते में इसने 40 लाख रुपये कमाए। तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में काफी इजाफा हुआ और इनसे 10.40 करोड़ रुपये कमाए। चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई 61 करोड़ रुपये हो गई। पांचवें हफ्ते में फिल्म की कमाई 90.25 करोड़ रुपये रही। छठे हफ्ते में इसने 80.25 करोड़ रुपये कमाए। सातवें हफ्ते में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 44.80 करोड़ रपये बटोरे। आठवें हफ्ते फिल्म की कमाई 29.20 करोड़ रुपये रही।
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हनुमान अंश फिल्म
- फोटो : वीडियो ग्रैब
'हनुमान अंश' का टोटल कलेक्शन
बता दें कि सिनेमाघरों में जबसे अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज हुई है तब से इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है।
59वें दिन 'हनुमान अंश' ने 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
60वें दिन यानी सोमवार को इसने 75 लाख रुपये कमाए। आज खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 87 लाख रुपये कमाए है।
इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 326.35 करोड़ रुपये हो गया है।
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हनुमान अंश फिल्म
- फोटो : वीडियो ग्रैब
कई फिल्मों को छोड़ा पीछे
फिल्म 'हनुमान शंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस दौरान कई फिल्में आईं और गईं मगर बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का जलवा बरकरार रहा। इसने 'बंटवारा 1974', 'आवारापन 2', 'टॉक्सिक', 'मिर्जापुर द मूवी', 'हैवान', 'दायरा' और 'वाइब' को पीछे छोड़ा है। इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' और 'द वन' आगे चल रही हैं।
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फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी
- फोटो : इंस्टाग्राम- @theparadisemovie
'द पैराडाइज' का कलेक्शन
फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज का आज तेरहवां दिन है। शुरुआत में नानी की फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया। यह फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है।
सोमवार को इस फिल्म ने 1.10 करोड़ रुपये कमाए थे।
वहीं आज तेरहवें दिन इस फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 92 लाख रुपये का कलेक्शन किया है।
इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 117.12 करोड़ रुपये हो गया है।