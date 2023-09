A surprise love note 🕴🏻 from Thalaivar @rajinikanth ✍🏻❤️ We are honored by your praise for #Chandramukhi2 🙏🏻🥳 Thank you Thalaivar! 🤝#PVasu @offl_Lawrence @KanganaTeam @mmkeeravaani @RDRajasekar #ThottaTharani @editoranthony #NVPrasad @SriLakshmiMovie @GokulamMovies @film_dn_… pic.twitter.com/KS8NuW5zBK