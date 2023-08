राघव ने लिखा, 'भी को नमस्कार, अभी उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चला, जहां हमारी फिल्म 'चंद्रमुखी 2' के संगीत लॉन्च के दौरान एक बाउंसर की कॉलेज छात्र के साथ झड़प हो गई। पहले तो न तो मुझे और न ही आयोजकों को इस घटना के बारे में पता था, क्योंकि यह आयोजन स्थल के बाहर हुआ था। यह सर्वविदित तथ्य है कि मैं अपने छात्रों से प्यार करता हूं और चाहता हूं कि वे आगे बढ़ें। उस तरह का इंसान होने के नाते मैं हमेशा ऐसे झगड़ों के खिलाफ हूं। हम जहां भी जाएं, मैं हमेशा सुख और शांति की कामना करता हूं। किसी भी कारण से किसी को मारना निश्चित रूप से गलत है और विशेष रूप से एक छात्र के रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए।

Hello everyone, I just came to know about the unfortunate incident which happened during our #Chandramukhi2 movie Audio Launch, where one of the Bouncers involved in a fist fight with a college student.



First of all myself or the organisers were not aware of this incident as it…