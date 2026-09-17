डायना अनहर्ड: छुपे राज खोलेगी प्रिंसेस डायना की अनसुनी रिकॉर्डिंग्स, इंटरनेशनल लॉन्च के लिए तैयार डॉक्यु-सीरीज

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विज्ञापन 'डायना अनहर्ड' नाम की एक नई डॉक्युमेंट्री सीरीज इंटरनेशनल लॉन्च के लिए तैयार है। इसमें प्रिंसिस डायना की ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो पहले कभी नहीं सुनी गईं। इनमें वह अपनी जिंदगी, प्यार और शाही परिवार के बारे में बात करती नजर आती हैं।

किसे मिले डॉक्युमेंट्री के राइट्स?

इस डॉक्युमेंट्री सीरीज के राइट्स सिनेफ्लिक्स को मिल गए हैं। अब इसे कान में MIPCOM इवेंट में बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तीन हिस्सों वाली यह डॉक्युमेंट्री 'लव मंडे टीवी' ने बनाई है। यह यूनाइटेड किंगडम की एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनी है, जिसने ब्रिटिश राजपरिवार पर कई शो बनाए हैं।

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प्रिंस एंड्रयू के बारे में भी हुई बात

इन ऑडियो टेप्स में प्रिंसिस ने खुलकर बातें की हैं। उन्होंने प्रिंस चार्ल्स और कैमिला के बारे में भी बेबाकी से बात की है। साथ ही, उन्होंने उस समय के प्रिंस एंड्रयू के बारे में भी बात की है, जिनके जेफरी एपस्टीन से संबंधों की जांच के बाद उनसे उनके शाही खिताब छीन लिए गए थे।