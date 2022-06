Vivek Agnihotri: विवेक अग्निहोत्री ने राहुल गांधी को कहा 'इडियट', मोहम्मद जुबैर के समर्थन में बोले थे कांग्रेस नेता 

राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद से फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया- 'इडियट @राहुल गांधी, एक पंडित के परपोते हिंदुफोबिक #शहरी नक्सलियों के साथ खड़े हैं, जो भारत के दुश्मनों के लिए काम करते हैं। जो भारत में साम्प्रदायिक दंगों की साजिश रच रहा है। जो फैक्ट चेकिंग के तौर पर फेक न्यूज चला रहा है। खिलाफत 2.0 का स्लीपर सेल कौन चलाता है'।

Idiot @RahulGandhi, great grandson of a Pandit, is standing for a HINDUPHOBIC #UrbanNaxals who works for enemies of India.



Who has been designing communal riots in India.



Who has been running fake news as fact checking.



Who runs a sleeper cell of Khilafat 2.0.



What a doom. https://t.co/jUFbe0kXuS