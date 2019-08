{"_id":"5d526e3e8ebc3e6c926ada03","slug":"then-and-now-prem-geet-to-choti-sardarni-huge-transformation-in-anita-raj-look-in-37-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"37 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908\u0902 80 \u0915\u0947 \u0926\u0936\u0915 \u0915\u0940 \u092f\u0947 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940, \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0926\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 13 Aug 2019 03:50 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे 80 के दशक की अभिनेत्री अनीता राज (Anita Raj) की। अनीता लंबे वक्त से फिल्मों से दूर अब टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं। अनीता ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म 'प्रेम गीत' (Prem Geet) से की थी जिसके बाद वो रातों रात स्टार बन गईं। अनीता इस वक्त छोटी सरदारनी शो में गुलवंद का किरदार निभा रही हैं। 37 साल में अनीता राज के लुक में काफी बदलाव आया है।