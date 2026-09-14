रामायण मोशन पोस्टर: सीता मैया की मुस्कान पर राघव जी बलिहार; गणेश चतुर्थी पर मेकर्स ने कराए 'सियाराम' के दर्शन

कब रिलीज होगी 'रामायण'

बीते दिन रविवार को मेकर्स ने जानकारी साझा की थी कि वे गणेश चतुर्थी के अवसर पर फिल्म के म्यूजिकल कैंपेन का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। बहुप्रतीक्षित फिल्म का ‘सिया राम पोस्टर’ जारी करने के बाद फिल्म का पहला गाना ‘जय जय राम’ पेश किया जाएगा। फिल्म का ‘जय जय राम’ गाने को ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है। डॉ. कुमार विश्वास ने इसके बोल लिखे हैं, जबकि श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है।



नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहला भाग दिवाली के आस-पास आने वाला है, जिसकी वर्ल्डवाइड रिलीज 6 नवंबर को तय है। फिल्म भारत में 8 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी। 'रामायण' का दूसरा भाग 2027 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा।



