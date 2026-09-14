राम गोपाल वर्मा: गैंगस्टर ड्रामा में रोमांस का तड़का लगाएंगे मोहित सूरी और रामू; नई फिल्म का किया एलान

राम गोपाल वर्मा ने शेयर किया पोस्ट

राम गोपाल वर्मा और मोहित सूरी एक नई फिल्म पकाने वाले हैं। फिल्म के लिए पकाने जैसा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी नई फिल्म का एलान ही कुछ इस अंदाज में किया, मानो कोई व्यंजन पेश करने वाले हैं।

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अपनी और मोहित सूरी की एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'मैं और 'सैयारा' वाले मोहित सूरी अगली फिल्म साथ में पका रहे हैं। एक लव डिश जो गैंगस्टर करी से भरपूर होगी। पूरी डिटेल्स आप सभी को जल्द परोसी जाएंगी।

Me and #Saiyaara ‘s @mohit11481 for his NEXT film , are COOKING together a LOVE DISH full of GANGSTER CURRY .. Details to be SERVED VERY VERY SOON🔥🔥🔥 pic.twitter.com/igz96f45tR — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 13, 2026