नीलम कोठारी: क्या गोविंदा को दिल दे बैठी थीं अभिनेत्री? इश्क की चर्चा पर तोड़ी चुप्पी; कहा- मेरे माता-पिता...

गोविंदा की शादी से थीं अनजान

अभिनेत्री नीलम कोठारी ने हाल ही में टाइम्स नाऊ के साथ बातचीत में इस बारे में प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री से जब पूछा गया कि गोविंदा उन्हें ऑफ-स्क्रीन प्यार करते थे, तो नीलम ने उस दौर को याद किया। उन्होंने बताया कि वे तब काफी छोटी थीं। उन्हें नहीं पता था कि गोविंदा शादीशुदा हैं। नीलम ने बताया कि उन्हें गोविंदा की शादी का काफी बाद में पता चला। इस इंटरव्यू में नीलम के पति एक्टर समीर सोनी भी शामिल हुए और उन्होंने भी गोविंदा और नीलम के लिंकअप रूमर्स पर बात की।