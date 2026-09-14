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Hindi News ›   Entertainment ›   Neelam Kothari Break Silence On Linkup Rumours with Govinda says I was too young did not know he was married

नीलम कोठारी: क्या गोविंदा को दिल दे बैठी थीं अभिनेत्री? इश्क की चर्चा पर तोड़ी चुप्पी; कहा- मेरे माता-पिता...

Mon, 14 Sep 2026 11:01 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 14 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

Neelam Kothari On Romance Rumours with Govinda: एक वक्त था जब फिल्मी गलियारों में गोविंदा और नीलम कोठारी के प्यार के चर्चे थे। हाल ही में अभिनेत्री ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। जानिए उन्होंने क्या कहा?

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Neelam Kothari Break Silence On Linkup Rumours with Govinda says I was too young did not know he was married
गोविंदा-नीलम कोठारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एक वक्त था जब गोविंदा इंडस्ट्री के हीरो नंबर 1 थे। उनका स्टारडम था। इंसान सफलता की बुलंदी पर हो तो उसकी चर्चा भी खूब होती है और इसमें कुछ अफवाहें भी जुड़ जाती हैं। गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। मगर, नीलम कोठारी के साथ उनके प्यार के चर्चे कुछ ज्यादा ही रहे। गोविंदा के साथ लिंकअप के रूमर्स पर हाल ही में नीलम ने रिएक्शन दिया है।

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Neelam Kothari Break Silence On Linkup Rumours with Govinda says I was too young did not know he was married
गोविंदा-नीलम कोठारी - फोटो : सोशल मीडिया

ऑनस्क्रीन हिट थी दोनों की जोड़ी
गोविंदा और नीलम कोठारी ने 80 और 90 के दशक में साथ में कई फिल्मों में काम किया। 'इल्जाम', 'लव 86' और 'खुदगर्ज' जैसी फिल्मों में इनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी खूब हिट रही। साथ ही ऑफ स्क्रीन भी इनके अफेयर को लेकर हवा चल पड़ी। गोविंदा तो एक पुराने इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं कि नीलम के लिए उनके मन में फीलिंग्स थीं। मगर, क्या नीलम भी चीची पर फिदा थीं? दशकों पुरानी अफवाहों पर अभिनेत्री ने चुप्पी तोड़ी है।

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Neelam Kothari Break Silence On Linkup Rumours with Govinda says I was too young did not know he was married
नीलम कोठारी - फोटो : इंस्टाग्राम@neelamkotharisoni

गोविंदा की शादी से थीं अनजान
अभिनेत्री नीलम कोठारी ने हाल ही में टाइम्स नाऊ के साथ बातचीत में इस बारे में प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री से जब पूछा गया कि गोविंदा उन्हें ऑफ-स्क्रीन प्यार करते थे, तो नीलम ने उस दौर को याद किया। उन्होंने बताया कि वे तब काफी छोटी थीं। उन्हें नहीं पता था कि गोविंदा शादीशुदा हैं। नीलम ने बताया कि उन्हें गोविंदा की शादी का काफी बाद में पता चला। इस इंटरव्यू में नीलम के पति एक्टर समीर सोनी भी शामिल हुए और उन्होंने भी गोविंदा और नीलम के लिंकअप रूमर्स पर बात की।

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नीलम कोठारी - फोटो : इंस्टाग्राम

बोलीं- 'मेरे लिए रिलेशनशिप का ऑप्शन नहीं था'
नीलम कोठारी ने कहा, 'मैं काफी युवा थी। मुझे मालूम नहीं था कि वे (गोविंदा) शादीशुदा थे। बाद में मुझे इसके बार में पता चला था'। नीलम का कहना है कि उस समय वे ऐसे हालतों में थीं कि उनके लिए किसी भी रिलेशनशिप में आना या उसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। अभिनेत्री ने कहा, 'मेरे माता-पिता काफी सख्त थे तो मेरे लिए रिलेशनशिप कभी विकल्प ही नहीं रहा। उस समय मेरा पूरा फोकस सिर्फ फिल्मों और हिंदी सीखने पर था'।

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नीलम कोठारी - फोटो : इंस्टाग्राम@neelamkotharisoni

समीर सोनी ने भी दिया रिएक्शन
समीर सोनी ने नीलम और गोविंदा के अफेयर की रूमर्स पर कहा, 'दशकों पुरानी किसी ऐसी बात पर सोचने का कोई कारण नहीं है, जिसके बारे में पता भी नहीं कि असल में कुछ था भी या नहीं। 20 साल पहले क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता तो मैं इस पर क्या कह सकता हूं? लेकिन वे आज भी इस बात का दावा करते हैं कि वे आपके साथ प्यार में थे'।

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गोविंदा - फोटो : सोशल मीडिया

गोविंदा ने स्वीकार की थी ये बात
बता दें कि इससे पहले 90 के दशक में 'स्टारडस्ट' को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने नीलम के लिए अपनी फीलिंग्स की बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि कई फिल्में करने की वजह से उनके बीच लगाव बढ़ता गया। गोविंदा के मुताबिक, 'हमने साथ में कई फिल्में कीं है, हम अक्सर मिलते थे और मैं उन्हें जितना ज्यादा जानने लगा, उतना ही ज्यादा उन्हें पसंद करने लगा। वे ऐसी महिला थीं, जिन पर कोई भी पुरुष अपना दिल हार बैठता। मैं भी अपना दिल हार बैठा'।

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