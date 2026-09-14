गणेश चतुर्थी: सैफ ने जेह के साथ घर पर बनाई बप्पा की प्रतिमा, इन सितारों ने फैंस को दी गणपति उत्सव की शुभकामना

करीना कपूर के बेटे ने घर पर बनाई बप्पा की प्रतिमा

करीना कपूर खान के घर हर साल गणपति बिठाए जाते हैं। सैफ और करीना अपने बच्चों के साथ गणपति उत्सव मनाते हैं। आज गणेश चतुर्थी पर करीना कपूर के छोटे बेटे जेह ने घर पर ही बप्पा की प्रतिमा बनाई है। सैफ अली खान ने भी बेटे की मदद की। करीना ने कुछ झलकियां अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की हैं और लिखा है, 'जेह बाबा ने बनाई है यह प्रतिमा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामना'।



