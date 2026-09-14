गणेश चतुर्थी: अकेले ही बप्पा को घर लेकर आईं सुनीता आहूजा; जमकर किया डांस; फैंस ने पूछा- 'गोविंदा कहां हैं'?

गोविंदा के बिना गणपति प्रतिमा लेकर आईं सुनीता

पूजा-पाठ के मामले में गोविंदा और सुनीता आहूजा दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। नवरात्रि से लेकर गणेश चतुर्थी तक, हर पर्व वे खुशी से मनाते हैं। बीते वर्ष गोविंदा और सुनीता आहूजा साथ में गणपति की प्रतिमा लेकर आए थे। मगर, इस बार जब सुनीता आहूजा बप्पा की प्रतिमा लेने गईं, तो चीची नजर नहीं आए। कुछ दिनों पहले ही सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर चीटिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में गोविंदा का साथ न होना फैंस को थोड़ा अखर रहा है।



सुनीता ने लगाए थे गोविंदा पर आरोप

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। सुनीता कई बार चीची पर शादी से बाहर अफेयर जैसे गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने तलाक की अर्जी भी दायर की थी, मगर बीते दिनों उन्होंने कोर्ट से यह अर्जी वापस ले ली। वहीं, राखी सावंत से बात करते हुए उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। सुनीता ने कहा था कि गोविंदा अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की तैयारी कर रहे थे। इन सभी आरोपों के बीच सुनीता अकेले बप्पा की प्रतिमा लाई हैं, तो फैंस ने भी सवाल किए हैं।

हालांकि, गोविंदा साथ क्यों नहीं आए, इसे लेकर सुनीता या किसी आधिकारिक सोर्स की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

