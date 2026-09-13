{"_id":"6aa678fad2b00f6c3301a6cd","slug":"ayushmann-khurrana-42nd-birthday-vicky-donor-to-article-15-and-badhai-ho-to-national-award-inspiring-journey-2026-09-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आयुष्मान खुराना @42: कभी ट्रेन में गाते थे गाना फिर जीता नेशनल अवॉर्ड; पढ़ें चंडीगढ़ के जिद्दी लड़के की कहानी","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन



ऐसे बदला एक्टर का नाम

आयुष्मान एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनका जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ के एक पंजाबी-हिन्दू परिवार में हुआ। पहले उनका नाम निशांत खुराना था, पर जब वो तीन साल के थे तो माता-पिता पूनम और पी खुराना ने एक ज्योतिष की सलाह के बाद उनका नाम बदलकर आयुष्मान रख दिया। पिता पेशे से ज्योतिषी थे। विज्ञापन आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने ‘कंटेंट’ और ‘कमिटमेंट’ से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। आयुष्मान आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका निशांत से आयुष्मान खुराना बनने तक का सफर आसान नहीं रहा है। जानिए कभी ट्रेन में गाना गाकर गुजारा करने वाले एक्टर ने कैसे जीता नेशनल अवॉर्ड।

कॉजेल में रहे थिएटर में एक्टिव

चंडीगढ़ में पले-बढ़े आयुष्मान की पढ़ाई-लिखाई भी वहीं हुई। कॉलेज के दिनों से ही थिएटर में एक्टिव रहे। डीएवी कॉलेज के थिएटर ग्रूप में जुड़कर उन्होंने कई नाटकों में एक्टिंग की। बचपन से उनकी रूचि गाने और कविता में भी रही।



आयुष्मान ने चंडीगढ़ से ग्रैजुएशन करने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया। बिट्स पिलानी, सेंट बेड्स शिमला और IIT बॉम्बे के मंचों पर उन्होंने अवॉर्ड्स भी जीते।

ट्रेन में गाकर कमाए पैसे

जब आयुष्मान मुंबई आए तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया है कि उस समय उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। एक दोस्त के घर पर रहते थे, जो मुंबई में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था।



फिल्मों में हाथ आजमाने के बीच उन्होंने कॉलेज फेस्ट, शादियां, कार्यक्रमों और ट्रेन के डिब्बों में तक गाना शुरू कर दिया था, ताकि वे छोटी-मोटी कमाई कर पाएं। कपिल शर्मा के शो में उन्होंने बताया कि वो और उनके दोस्त ट्रेन में गाकर पैसे कमाते थे।

विज्ञापन

फिल्मों से पहले टीवी में किया काम फिल्मों से पहले आयुष्मान ने टीवी में काफी काम किया।

उन्होंने एमटीवी रोडीज सीजन 2 जीतकर पहले बड़ी पब्लिक प्रोफाइल हासिल की।

इसके बाद वो रेडियो जॉकी के रूप में काम करने लगे।

आयुष्मान ने 'इंडियाज गॉट टैलेंट', 'जस्ट डांस', 'एमटीवी रॉक ऑन' जैसे जैसे शोज की भी होस्टिंग की है।

उसी दौर में उन्होंने टीवी सीरियल में भी किस्मत आजमाई।

इस फिल्म से किया डेब्यू

आयुष्मान ने 2012 में 'विक्की डोनर' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। यामी गौतम के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता और नामी अभिनेताओं में अपना नाम शामिल किया। 2018 में आई फिल्म 'अंधाधुन' के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड (बेस्ट एक्टर) भी मिला। ग्राफिक्स के जरिए देखें आयुष्मान खुराना की यादगार फिल्में-

आयुष्मान ने 2012 में 'विक्की डोनर' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। यामी गौतम के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता और नामी अभिनेताओं में अपना नाम शामिल किया। 2018 में आई फिल्म 'अंधाधुन' के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड (बेस्ट एक्टर) भी मिला। ग्राफिक्स के जरिए देखें आयुष्मान खुराना की यादगार फिल्में-