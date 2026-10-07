राजपाल यादव: 2010 की फिल्म से शुरू हुआ मामला, अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; सिलसिलेवार तरीके से समझें चेक बाउंस केस

1 of 10 राजपाल यादव - फोटो : अमर उजाला







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बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में हैं। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देश दिया कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये 13 अक्तूबर को दें। कोर्ट ने कहा है कि देय रकम जमा किए जाने के बाद ही वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजपाल यादव की याचिका पर विचार करेगा। इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि राजपाल यादव के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ।

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल यादव

आज सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव खुद मौजूद थे और अपने साथ 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे थे। बाकी 85 लाख रुपये 13 अक्तूबर तक उनकी संपत्ति के खरीदार के जरिए जमा किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि उनकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है।

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5 करोड़ से 22 करोड़ रुपये तक पहुंचा खर्च

बता दें कि चेक बाउंस मामला राजपाल यादव की साल 2010 की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। अभिनेता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े चेक-बाउंस मामले में खुद पेश हुए थे। उनके मुताबिक 5 करोड़ रुपये का विवाद उनके लिए मुसीबत बन गया। इसमें उनके 22 करोड़ रुपये खर्च हो गए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिल्म की रिलीज रोक दी गई थी। इसे 1200 थिएटर में रिलीज होना था, मगर यह एक भी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई।



राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: जमा करने होंगे दो करोड़, सीजेआई बोले- आपका पैसा भी अता पता लापता

बता दें कि चेक बाउंस मामला राजपाल यादव की साल 2010 की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। अभिनेता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े चेक-बाउंस मामले में खुद पेश हुए थे। उनके मुताबिक 5 करोड़ रुपये का विवाद उनके लिए मुसीबत बन गया। इसमें उनके 22 करोड़ रुपये खर्च हो गए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिल्म की रिलीज रोक दी गई थी। इसे 1200 थिएटर में रिलीज होना था, मगर यह एक भी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई।

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क्या है पूरा मामला?

साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से पांच करोड़ रुपये की राशि लोन ली थी। फिल्म 'अता पता लापता' बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। कथित तौर पर राजपाल यादव को आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज के रूप में ली गई कंपनी की धनराशि वे लौटा नहीं पाए। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।

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