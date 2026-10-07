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राजपाल यादव: 2010 की फिल्म से शुरू हुआ मामला, अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; सिलसिलेवार तरीके से समझें चेक बाउंस केस

Wed, 07 Oct 2026 05:40 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 07 Oct 2026 05:40 PM IST
सार

Rajpal Yadav: राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें 13 अक्तूबर तक शिकायतकर्ता को रकम देने का निर्देश दिया है। आइए इस खबर में राजपाल यादव के केस को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं।
 

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Supreme Court Gives time to Rajpal Yadav in Cheque Bounce Case know what happen when
राजपाल यादव - फोटो : अमर उजाला
बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में हैं। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देश दिया कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये 13 अक्तूबर को दें। कोर्ट ने कहा है कि देय रकम जमा किए जाने के बाद ही वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजपाल यादव की याचिका पर विचार करेगा। इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि राजपाल यादव के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ।

 
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Supreme Court Gives time to Rajpal Yadav in Cheque Bounce Case know what happen when
राजपाल यादव - फोटो : इंस्टाग्राम
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजपाल यादव
आज सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव खुद मौजूद थे और अपने साथ 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे थे। बाकी 85 लाख रुपये 13 अक्तूबर तक उनकी संपत्ति के खरीदार के जरिए जमा किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि उनकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है।
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राजपाल यादव - फोटो : इंस्टाग्राम
5 करोड़ से 22 करोड़ रुपये तक पहुंचा खर्च
बता दें कि चेक बाउंस मामला राजपाल यादव की साल 2010 की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। अभिनेता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े चेक-बाउंस मामले में खुद पेश हुए थे। उनके मुताबिक 5 करोड़ रुपये का विवाद उनके लिए मुसीबत बन गया। इसमें उनके 22 करोड़ रुपये खर्च हो गए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिल्म की रिलीज रोक दी गई थी। इसे 1200 थिएटर में रिलीज होना था, मगर यह एक भी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई।

राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: जमा करने होंगे दो करोड़, सीजेआई बोले- आपका पैसा भी अता पता लापता
 
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राजपाल यादव - फोटो : अमर उजाला
क्या है पूरा मामला?
साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से पांच करोड़ रुपये की राशि लोन ली थी। फिल्म 'अता पता लापता' बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। कथित तौर पर राजपाल यादव को आर्थिक नुकसान हुआ। कर्ज के रूप में ली गई कंपनी की धनराशि वे लौटा नहीं पाए। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।
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राजपाल यादव - फोटो : इंस्टाग्राम
कानूनी प्रक्रिया में फंसे राजपाल यादव
बताया जाता है कि राजपाल यादव ने कंपनी को 1.05 करोड़ रुपये के 7 चेक जारी किए। ये सभी चेक बाउंस हो गए। कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस किया और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने लोन वापस करने के लिए जो कुछ चेक जारी किए थे वे सभी बाउंस हो गए। एक्टर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज किया गया। ये चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिए गए थे, लेकिन पैसे नहीं मिले।
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