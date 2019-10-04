सोहा अली खान के जन्मदिन से परेश रावल के माफी मांगने तक, ये हैं मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

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- फोटो : सोशल मीडिया
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War
- फोटो : Social Media
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सनी लियोनी
- फोटो : सोशल मीडिया
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श्वेता तिवारी
- फोटो : social media
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Paresh Rawal
- फोटो : सोशल मीडिया