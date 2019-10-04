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सोहा अली खान के जन्मदिन से परेश रावल के माफी मांगने तक, ये हैं मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 04 Oct 2019 07:00 AM IST
Bollywood
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Bollywood - फोटो : सोशल मीडिया
पटौदी खानदान की बेटी और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली है । हालांकि वो अक्सर किसी ना किसी ईवेंट में नजर आ जाती हैं । सोहा ने एक्टर कुणाल खेमू से साल 2015 में शादी की थी । अब सोहा की एक बेटी इनाया भी है। सोहा आज अपना 41वां बर्थडे मना रही हैं।

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soha ali khan paresh rawal sunny leone shweta tiwari war entertainment news
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