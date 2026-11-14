समरीन कौर: अर्शदीप सिंह की मंगेतर ने लगाई यूजर्स की क्लास, यूट्यूबर आशीष चंचलानी से नाम जोड़ने पर दी चेतावनी
- हाल ही में अभिनेत्री समरीन कौर की सगाई क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से हुई है।
- मगर समरीन का नाम सोशल मीडिया पर यूट्यूबर आशीष चंचलानी के साथ जोड़ा जा रहा है।
- इस मामले में एक्ट्रेस ने पोस्ट कर यूजर्स को जमकर फटकार लगाई है।
विस्तार
बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर से सगाई की। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर यूट्यूबर आशीष चंचलानी को समरीन का उनका पूर्व कथित बॉयफ्रेंड कहा जा रहा था। इस पर समरीन ने पोस्ट पर अपनी नाराजगी जताई है।
क्या है समरीन कौर की पोस्ट?
समरीन कौर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ‘इंटरनेट एक अजीब जगह है, जो कभी मजेदार तो कभी निराशाजनक लगती है।उन्होंने बताया कि सुबह उठते ही उन्हें एक यूट्यूबर के साथ चार साल पुराने कोलाबोरेशन की एडिटेड रील्स दिखाई दीं। समरीन ने आगे कहा कि चार साल पहले उन्होंने साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद से न तो उनकी कोई बात हुई है और न ही कोई कंटेंट बनाया गया है। उन्होंने व्यूज के लिए पुरानी तस्वीरें दोबारा इस्तेमाल न करने की अपील की।
समरीन ने दी कड़ी चेतावनी
समरीन कौर ने आगे सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे यूजर्स को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि व्यूज पाने के लिए उनकी फोटोज या नाम का उपयोग करने वालों पर उनकी टीम कानूनी कदम उठाएगी। उन्होंने लोगों से किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांचने की अपील की। समरीन ने कहा कि ऐसी भ्रामक खबरों का असर असली लोगों, उनकी छवि और उनके परिवारों पर पड़ता है। हर बात को ऑनलाइन कंटेंट में बदलने की जरूरत नहीं है।
पोस्ट पर दी सगाई की खबर
बीते दिनों अभिनेत्री ने तस्वीरें शेयर कर अपनी सगाई की जानकारी फैंस को दी थी। उनमें वह अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही थीं। वह अर्शदीप के साथ गले मिल रही थी। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन भर साथ रहने के लिए उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया।' आगे उन्होंने 11 नवंबर 2026 तारीख लिखी। अर्शदीप और समरीन पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब इन दोनों ने जीवनभर साथ रहने का फैसला किया है और सगाई कर ली है।