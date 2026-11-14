समरीन कौर: अर्शदीप सिंह की मंगेतर ने लगाई यूजर्स की क्लास, यूट्यूबर आशीष चंचलानी से नाम जोड़ने पर दी चेतावनी

पोस्ट पर दी सगाई की खबर

बीते दिनों अभिनेत्री ने तस्वीरें शेयर कर अपनी सगाई की जानकारी फैंस को दी थी। उनमें वह अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही थीं। वह अर्शदीप के साथ गले मिल रही थी। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन भर साथ रहने के लिए उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया।' आगे उन्होंने 11 नवंबर 2026 तारीख लिखी। अर्शदीप और समरीन पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब इन दोनों ने जीवनभर साथ रहने का फैसला किया है और सगाई कर ली है।