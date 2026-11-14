अशोक वंश के राजा थे संजय दत्त?: पत्नी से मिले धोखे के बाद बन गए थे कातिल, 21 साल पहले सुनाया था अनाेखा किस्सा
- अभिनेता संजय दत्त 21 साल पहले 'कॉफी विद करण' के पहले सीजन में मेहमान बनकर पहुंचे थे।
- यहां करण जौहर के सामने उन्होंने अपने पिछले जन्म को लेकर कई खुलासे किए थे।
- इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि उस जन्म का उनके मौजूदा जीवन पर क्या असर हुआ था।
विस्तार
करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ में सेलेब्स अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें साझा करते हैं। कभी कोई भावनात्मक याद साझा करता है तो कभी कोई मजाकिया किस्सा। शो के पहले सीजन में जब संजय दत्त, करण के इस टॉक शो पर पहुंचे थे, तब उन्होंने बड़े अजीबोगरीब खुलासे किए थे।
पिछले जन्म का किया था जिक्र
‘कॉफी विद करण 1’ में मेहमान बनकर पहुंचे संजय दत्त ने सेट पर अजीब किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था, ‘मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऐसे गांव जाने की सलाह दी थी, जहां अंगूठे का निशान देकर व्यक्ति का ताड़पत्र यानी 'पत्ता' खोजा जाता है। मान्यता के मुताबिक, इन पत्तों में इंसान के पिछले जन्म से जुड़ी बातें लिखी होती हैं।’ संजय ने बताया कि जब मेरा पत्ता निकाला गया तो उसमें बताया गया कि मैं पिछले जन्म में अशोक वंश का राजा था।
पत्नी ने दिया था संजू को धोखा
आगे संजय ने बताया था कि पिछले जन्म में उनकी पत्नी का उनके ही राज्य के एक मंत्री के साथ प्रेम संबंध था। पत्नी ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए युद्ध में भेज दिया। लेकिन संजय ने युद्ध में हार मानने के बजाय कई लोगों को मार डाला और सुरक्षित वापस लौट आए।
इसके बाद उन्हें पत्नी और मंत्री के रिश्ते की सच्चाई पता चली। आगे संजय ने कहा कि मुझे बताया गया कि गुस्से में मैंने अपनी पत्नी और मंत्री का कत्ल कर दिया और फिर शिव भक्ति में लीन होकर प्राण त्याग दिए।
पिछले जन्म के कर्मों का फल मिला
संजय दत्त ने आगे कहा कि उन्हें पूर्व जन्म में की गई हत्यायों का फल इस जन्म में मिल रहा है। कुछ अच्छे कर्मों की वजह से उनका जन्म संपन्न परिवारे में हुआ इसके साथ ही नहीं उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नाम भी मिला। मगर जीवन में काफी संघर्ष रहा। हालांकि यह सभी बातें एक्टर ने सिर्फ विश्वास और अनुभव के आधार पर की हैं। इसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई।