अशोक वंश के राजा थे संजय दत्त?: पत्नी से मिले धोखे के बाद बन गए थे कातिल, 21 साल पहले सुनाया था अनाेखा किस्सा

पत्नी ने दिया था संजू को धोखा

आगे संजय ने बताया था कि पिछले जन्म में उनकी पत्नी का उनके ही राज्य के एक मंत्री के साथ प्रेम संबंध था। पत्नी ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए युद्ध में भेज दिया। लेकिन संजय ने युद्ध में हार मानने के बजाय कई लोगों को मार डाला और सुरक्षित वापस लौट आए।

इसके बाद उन्हें पत्नी और मंत्री के रिश्ते की सच्चाई पता चली। आगे संजय ने कहा कि मुझे बताया गया कि गुस्से में मैंने अपनी पत्नी और मंत्री का कत्ल कर दिया और फिर शिव भक्ति में लीन होकर प्राण त्याग दिए।