हुमा कुरैशी: ‘कम से कम लोग मुझे तो देखते हैं’, समय रैना ने किया तंज, अभिनेत्री ने दिया करारा जवाब

हुमा बोलीं- जहर उगलते रहते हो

हुमा के समय रैना के इस बयान के बाद समय ने कहा, ‘लेकिन कम से कम लोग मुझे देखते तो हैं' इस पर हुमा ने कहा कि आजकल 'हेट-वॉचिंग' (नफरत के कारण देखना) का भी चलन है, जिससे व्यूज बढ़ जाते हैं। इसलिए शायद यह शो टॉप पर है। इस बात पर समय हंस पड़े और बोले कि यही बात 'टॉक्सिक' पर भी लागू होती है, साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि फिल्म के ट्रेलर में ही कई इंटीमेट सीन थे। हुमा हंसीं और बोलीं कि जब समय मेहमानों को शो में बुलाते हैं तो बहुत तमीज से बात करते हैं, लेकिन शो के दौरान हमेशा 'जहर' उगलते रहते हैं।'