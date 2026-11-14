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वरुण धवन: फिर सिनेमाघरों में दर्शकों को डराएंगे अभिनेता, जानें कब रिलीज होगी यशराज की पहली हॉरर फिल्म?

Sat, 14 Nov 2026 01:43 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Sat, 14 Nov 2026 01:43 PM IST
सार

  • अभिनेता वरुण धवन जल्द ही अपनी फिल्म के जरिए दर्शकों को डराने आ रहे हैं। 
  •  बैनर की पहली हॉरर फिल्म 2028 में रिलीज होगी। 
  •  पढ़िए कब होगी फिल्म रिलीज? 

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अक्षय विधवानी, वरुण धवन, अभय पन्नू - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता वरुण धवन को ज्यादातर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों में देखा गया है। मगर अब वह जल्द हॉरर फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के टाइटल से मेकर्स ने अब तक पर्दा नहीं उठाया। इस फिल्म से यशराज बैनर जल्द हॉरर वर्ल्ड में एंट्री लेने वाला है। 

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क्या होगा फिल्म में खास?
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आगामी हॉरर फिल्म में वरुण धवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म साल 31 मार्च 2028 में रिलीज होगी। हालांकि अभी फिल्म की कहानी, पोस्टर, और बाकी की कास्ट की कोई जानकारी मेकर्स द्वारा आधिकारिक रूप से साझा नहीं की गई है।

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अभय पन्नू - फोटो : सोशल मीडिया

अभय पन्नू करेंगे निर्देशन 
इस फिल्म का निर्देशन अभय पन्नू करेंगे। उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। अभय पन्नू  इससे पहले मशहूर सीरीज 'रॉकेट बॉयज' का भी निर्देशन कर चुके हैं। 'रॉकेट बॉयज' के बाद यह अभय का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ यशराज बैनर भी लगातार नए निर्देशकों के साथ बड़े बजट की फिल्मों का निर्माण कर रहा है।

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'सुई धागा' के पोस्टर में वरुण और अनुष्का - फोटो : X

पहली बार बैनर लेगा हॉरर एंट्री 
फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए यशराज पहली बार हॉरर जोनर में कदम रखेगा। इससे पहले बैनर ने स्पाई समेत लगभग हर जॉनर में फिल्म बनाई हैं। बताते चलें कि वरुण की यशराज के साथ यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह बैनर के साथ 'सुई धागा' में काम कर चुके हैं।

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