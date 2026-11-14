वरुण धवन: फिर सिनेमाघरों में दर्शकों को डराएंगे अभिनेता, जानें कब रिलीज होगी यशराज की पहली हॉरर फिल्म?

अभिनेता वरुण धवन को ज्यादातर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों में देखा गया है। मगर अब वह जल्द हॉरर फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के टाइटल से मेकर्स ने अब तक पर्दा नहीं उठाया। इस फिल्म से यशराज बैनर जल्द हॉरर वर्ल्ड में एंट्री लेने वाला है।

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क्या होगा फिल्म में खास?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आगामी हॉरर फिल्म में वरुण धवन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म साल 31 मार्च 2028 में रिलीज होगी। हालांकि अभी फिल्म की कहानी, पोस्टर, और बाकी की कास्ट की कोई जानकारी मेकर्स द्वारा आधिकारिक रूप से साझा नहीं की गई है।