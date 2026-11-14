शरद कपूर ने मांगा काम: बताया कैसी मुसीबतों से जूझे; मदद के लिए आगे आईं यह अभिनेत्री, शेयर किया वीडियाे

फुटबॉल खेलते वक्त लगी चोट

एक्टर शरद कपूर ने बताया कि बार्सिलोना में फुटबॉल खेलते वक्त उनके पैर में चोट लग गई थी। वह वहां कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान एक खिलाड़ी का पैर उनके पैर से टकरा गया और उन्हें गंभीर चोट लगी।

हैमा चौधरी ने कराया स्थिति से अवगत

इससे पहले जुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की संस्थापक हेमा चौधरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर एक्टर के बारे में खबर दी थी। हेमा चौधरी के मुताबिक, वह शरद कपूर को पिछले करीब 30 साल से जानती हैं। जैसे ही उन्हें अभिनेता की मौजूदा स्थिति के बारे में पता चला, वह उनसे मिलने पहुंचीं। हेमा ने बताया कि शरद इस समय कुछ शारीरिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं और उन्हें फिलहाल देखभाल और ध्यान की जरूरत है।

उनके मुताबिक, शरद कपूर के साथ उनकी पत्नी और छोटा बच्चा भी उसी फ्लैट में रहते हैं। घर में चार पालतू कुत्ते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनकी देखभाल करना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है। कुत्तों के लिए अलग से कोई केयरटेकर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में फिलहाल उन्हें घर से दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है।