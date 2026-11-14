रामायण: ब्रिक्स सम्मेलन में जलवा बिखेरेगी रणबीर की फिल्म, कई देश बनेंगे ‘राम-कथा’ का हिस्सा

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फिल्म 'रामायण' से शुरु होगा सम्मेलन

फिल्म ‘रामायण' सिनेमाघरों में दर्शकों को काफी लुभा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'रामायण' के प्रदर्शन से ब्रिक्स सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सारे सदस्य देशों की सिनेमाई परंपराओं और कथाओं को जानने का अवसर मिलेगा। भारतीय संस्कृति में महाकाव्य ‘रामायण’ धार्मिक मान्यता रखता है। फिल्म इसी संस्कृति का एक सिनेमाई प्रतिबिंब है। इस वजह से सम्मेलन की शुरुआत में इसे रखा गया है।

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फिल्म 'रामायण' फैंस के खुशखबरी है। इस साल 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ब्रिक्स सेगमेंट का उद्घाटन होगा, जो 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। भारत के साथ सदस्य देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा।