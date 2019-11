'तानाजी' के पोस्टर पर काजोल-शाहरुख का कमेंट, क्या करीना से जलते हैं सैफ? पांच खबरें

शाहरुख और काजोल ने अजय देवगन की दी 100वीं फिल्म के लिए बधाई

अजय देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 30 साल हो गए हैं। फिल्म 'तानाजीः द अनसंग वॉरियर' अजय के करियर की 100वीं फिल्म है। फिल्मों में अजय का शतक पूरे बॉलीवुड के लिए गर्व की बात है। ऐसे में उनकी पत्नी और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा काजोल सहित शाहरुख खान ने भी अजय की 100वीं फिल्म के लिए बधाई दी है । शाहरुख खान और काजोल ने ट्विटर पर अजय देवगन की फिल्मी सफर को याद करते हुए उन्हें बधाई दी है।

30 yrs & 100 films old. From Phool Aur Kante to Zakhm to Golmaal to Shivaay & now finally Tanhaji! Through all the hard won Fridays I’ve seen u go through. All characters lead back to u. Proudly wishing u a very happy 💯th film birthday @ajaydevgn 👏👏👏👏 https://t.co/Inc5SuC9Kk pic.twitter.com/CoIf3IFIOA

Here’s looking forward to another 100 and more films from my friend @ajaydevgn . All the best for this milestone...from striding atop two motorcycles at the same time...you’ve come a long long way....keep riding...and all the best for Tanhaji. pic.twitter.com/s1YpGpgEkQ