शबाना आजमी की सेहत पर जावेद अख्तर का बयान, 'अब भी ICU में, नहीं है किसी से मिलने की इजाजत'

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Shabana Azmi and Javed Akhtar
- फोटो : twitter
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जावेद अख्तर
- फोटो : सोशल मीडिया
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Pm Modi, Shabana Azmi
- फोटो : social media
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शबाना आजमी
- फोटो : फिल्मफेयर