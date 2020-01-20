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शबाना आजमी की सेहत पर जावेद अख्तर का बयान, 'अब भी ICU में, नहीं है किसी से मिलने की इजाजत'

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 20 Jan 2020 05:38 PM IST
Shabana Azmi and Javed Akhtar
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Shabana Azmi and Javed Akhtar - फोटो : twitter
बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी का शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर कार एक्सीडेंट हो गया था। यह हादसा भयानक था। एक्सीडेंट में शबाना की कार के परखच्चे उड़ गए वहीं शबाना आजमी को भी काफी चोट आई। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया।
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shabana azmi shabana azmi health update javed akhtar शबाना आजमी
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