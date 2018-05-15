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सलमान खान की 'रेस 3' की पहली झलक देखने से पहले जरूर पढ़ लें 10 बातें, ट्रेलर देखने में मजा आएगा

Presented by: anand anand, Updated Tue, 15 May 2018 02:17 PM IST
Salman Khan film Race 3 trailer has been released
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मल्टीस्टारर फिल्म 'रेस 3' की चर्चा जोरों पर है। फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज होना है। इस बीच सलमान के फैंस और रेस सीरीज के दर्शक ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दर्शको के बीच रेस 3 को लेकर उत्सुकता इतनी है कि फिल्म का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 'रेस 3' के रिलीज होने से पहले आज हम आपको बताते हैं ट्रेलर से जुड़ी कुछ खास बातें जो दर्शकों के बीच फिल्म को देखने की उत्सुकता को बढ़ा देेंगी। 
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race 3 salman khan

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