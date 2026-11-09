कृति सेनन की दिवाली पोस्ट: बहन नुपुर के साथ ली सेल्फी, पानी पूरी देख नहीं हुआ काबू; सोनाक्षी-करण भी हुए शामिल

1 of 5 कृति सेनन - फोटो : इंस्टाग्राम@kritisanon







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अभिनेत्री कृति सेनन ने अपने पसंदीदा लोगों के साथ दिवाली मनाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी झलकियां दिखाई हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा है।

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2 of 5 दोस्तों के साथ कृति सेनन - फोटो : इंस्टाग्राम@kritisanon

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दिलचस्प है पोस्ट का कैप्शन

तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा 'साल का मेरा सबसे पसंदीदा समय, अपने कुछ सबसे पसंदीदा लोगों के साथ। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।'

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