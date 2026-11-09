आयुष्मान खुराना: 'पुलिस तुमको कब तक बचाएगी?', अभिनेता को मिली थी धमकी, जानें ऑडियो में क्या बोला था आरोपी?

बीते दिनों अभिनेता आयुष्मान खुराना को धमकी भरा ऑडियो मिला था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बातचीत का कथित ऑडियो साझा किया है। इसमें धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था।

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हालांकि बाद में वह पकड़ा गया और पुलिस तफ्तीश में पता चला कि उसका बिश्नोई गैंग से कोई संपर्क नहीं है। इस खबर में जानें ऑडियो में क्या बोला था आरोपी?

ऑडियो में क्या है खास?

ऑडियो में आरोपी ने आयुष्मान से कहा, ‘मैं अनिल पंडित बोल रहा हूं, मैं लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई हूं। मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया और फिर कॉल काट दी। कोई बात नहीं, हमें बस यह संदेश देना है कि कृपया हमसे बात करें। अगर आप कुछ सुलझाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया दिखाएंगे, तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ था। हमें चंडीगढ़ में आपके घर का पता भी है, और हम जानते हैं कि आप यहां कहां रह रहे हैं।'

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आगे आरोपी ने कहा, 'हमें आपकी बाइक का नंबर भी मिला है। देखिए, हमें बस आपसे एक बार बात करनी है। आप बात कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर आप बात करने के लिए तैयार हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बस इसलिए फोन किया था कि आपसे बातचीत कर सकें।’