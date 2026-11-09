{"_id":"6af19422064dcfb906097bb0","slug":"arhaan-khan-birthday-malaika-arora-and-arbaaz-pens-adorable-post-for-son-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अरहान खान जन्मदिन: मलाइका-अरबाज ने बेटे को खास अंदाज में किया विश, इमोशनल नोट लिखते हुए दिखाई अनदेखी तस्वीरें","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सोमवार को अरहान ने अपना 24वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर मलाइका और अरबाज दोनों ने ही सोशल मीडिया पर बेटे के लिए खास पोस्ट शेयर किए। जहां मलाइका ने अरहान की बचपन की तस्वीरें शेयर कर पुरानी यादें ताजा की, वहीं अरबाज ने एक भावुक नोट लिखकर बताया कि उन्हें अपने बेटे पर कितना गर्व है। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान भले ही अब एक-दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन बेटे अरहान खान के लिए दोनों का प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। दोनों अक्सर खास मौकों पर बेटे के लिए अपना प्यार जाहिर करते नजर आते हैं। अब अरहान के 24वें जन्मदिन पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

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मलाइका अरोड़ा ने क्या किया पोस्ट?

मलाइका ने अरहान की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'चढ़ने के लिए कोई पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है... मेरे प्यारे बेटे, जन्मदिन मुबारक हो। तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं।' इस पोस्ट के जरिए मलाइका ने बेटे पर अपना प्यार लुटाया।



इमोशनल हुए अरबाज खान

वहीं, अरबाज खान ने भी बेटे के लिए एक लंबा और प्यारा नोट लिखा। उन्होंने बताया कि उन्हें अरहान पर कितना गर्व है और वह किस तरह एक समझदार और आत्मविश्वास से भरे युवा के रूप में बड़े हो रहे हैं।



अरबाज ने लिखा, 'जन्मदिन की 24वीं सालगिरह मुबारक हो, अरहान। तुम्हें प्यार करते हुए 24 साल हो गए और तुम पर गर्व करते हुए भी 24 साल। मैं भले ही हर दिन यह न कहूं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे तुम पर कितना गर्व है। तुम्हारा पिता होना जिंदगी की सबसे खूबसूरत भूमिकाओं में से एक है। आज जब मैं तुम्हें एक समझदार, आत्मविश्वास से भरे और शानदार युवा के रूप में बड़ा होते देखता हूं, तो मेरा दिल गर्व और आभार से भर जाता है।'

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