एक्यूआई: 'क्या हालत कर दी?', पटाखे फोड़ने वालों पर भड़कीं उर्फी जावेद, वायु प्रदूषण पर बोलीं भूमि और नफीसा

अभिनेत्री नफीसा अली सोढ़ी ने अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी है। साथ ही, उन्होंने दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर चिंता भी जताई है। लिवर कैंसर से जूझ रहीं अभिनेत्री ने बताया कि खराब हवा के बावजूद वह लगातार व्यायाम कर रही हैं। वह अपने इलाज की प्रगति जानने के लिए MRI स्कैन का इंतजार कर रही हैं। नफीसा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह मॉर्निंग वॉक के बाद एक पार्क में नजर आ रही हैं। प्रदूषण से बचने के लिए उन्होंने मास्क पहना हुआ है।उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'वॉक के बाद अपने पार्क में हूं। कल दिवाली थी। दिल्ली में प्रदूषण और AQI का स्तर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने मास्क पहना है। लेकिन मुझे व्यायाम जारी रखना है। कल मेरा MRI है, जिससे पता चलेगा कि 'टारगेटेड कीमोथेरेपी' के दो राउंड के बाद मेरे लिवर कैंसर की स्थिति क्या है। अगला राउंड 13 नवंबर 2026 को होना है। पर्थ में अपनी मां और भाई के साथ समय बिताने के बाद, मैं काफी सकारात्मक महसूस कर रही हूं।'