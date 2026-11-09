इंडिया के टॉप 1%: शो की किस बात ने अनिल कपूर को किया प्रभावित? बताया इंडस्ट्री में 40 वर्षों तक टिकने का राज

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इंडिया टुडे से बातचीत में 69 साल के अभिनेता ने बताया कि उन्हें इस फॉर्मेट की एक बात बहुत पसंद आई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शो को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने अनुशासन, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा के बारे में भी बात की। विज्ञापन दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर 'इंडिया के टॉप 1%' के होस्ट के रूप में टेलीविजन पर लौटे हैं। यह एक फैमिली गेम शो है, जो उनकी हाजिर जवाबी, सूझबूझ और लोगों से जुड़ने की क्षमता की परीक्षा लेता है। अभिनेता कहते हैं कि मनोरंजन जगत में चार दशकों से अधिक समय तक बने रहने के लिए उन्हें लगातार अपने 'कंफर्ट जोन' से बाहर निकलना पड़ता है।

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दर्शकों को क्या चाहिए?

मनोरंजन उद्योग में काम करते हुए अनिल कपूर ने दर्शकों और उनकी पसंद में आए बदलावों को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि कोई भी अभिनेता कितने भी लंबे समय से इंडस्ट्री में क्यों न हो, लंबे समय तक टिके रहना कोई पक्की बात नहीं होती। उन्होंने कहा 'सिर्फ इसलिए कि आप 40 वर्षों से इंडस्ट्री में हैं, दर्शक आपको अपना ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपको उन्हें आज भी कुछ ऐसा देना होगा, जिसका वे बेसब्री से इंतजार करें।'



कपूर ने टीवी पर '24' लाने और 'इंडिया के टॉप 1%' को होस्ट करने के अपने फैसलों का उदाहरण देते हुए बताया कि वह हमेशा कुछ नया और अलग करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए, किसी सफल फॉर्मूले को बार-बार दोहराना काफी नहीं है। उन्होंने समझाया, 'आप हर मौके को यह सोचकर नहीं अपना सकते कि यह पहले मेरे लिए काम कर चुका है, तो चलो इसे फिर से कर लेते हैं।'

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अनिल कपूर को पसंद आया शो का फॉर्मेट

कपूर ने बताया कि शो 'इंडिया के टॉप 1 %' के फॉर्मेट ने ही उन्हें टेलीविजन पर लौटने का आत्मविश्वास दिया, क्योंकि इसे देखते ही उनका भी इसमें हिस्सा लेने का मन कर गया। उन्होंने कहा, 'जिस बात ने मुझे तुरंत उत्साहित किया, वह यह थी कि मैं खुद भी यह गेम खेलना चाहता था! आप कोई सवाल देखते हैं, आपको लगता है कि आपके पास जवाब है। मुझे यह एहसास बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं कल्पना कर सकता हूं कि घर पर बैठे परिवारों की भी बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी।'



अनिल कपूर ने बताया कि यह अनुभव उनके पहले किए गए किसी भी काम से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, 'मनोरंजन जगत में इतने साल बिताने के बाद भी, यह एक बिल्कुल नया अनुभव लगा। इसी वजह से मुझे 'हां' कहने का आत्मविश्वास मिला।'

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