किसी में 26 तो किसी में 19 साल का है अंतर, अपनी पार्टनर से उम्र में कितने बड़े हैं ये बॉलीवुड कलाकार?

1 of 6 सेलेब्स के बीच उम्र का फासला - फोटो : अमर उजाला







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बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे हैं, जिनकी उम्र में काफी अंतर है। हालांकि उनके रिश्ते पर उनके उम्र का असर नहीं दिखता। वे अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत प्यार के साथ गुजार रहे हैं। कई मौकों पर ये कपल अपने प्यार का खुल कर इज्हार भी करते हैं। आइए एक नजर उन कलाकारों पर डालते हैं, जो उम्र में अपनी पार्टनर से काफी बड़े हैं।

2 of 6 करीना कपूर, सैफ अली खान - फोटो : एक्स

सैफ अली खान और करीना कपूर

सैफ अली खान और करीना कपूर की उम्र में काफी अंतर है। दोनों के बीच लगभग 10 साल का अंतर है। सैफ अली खान की करीना के साथ दूसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी साल 1991 में अमृता सिंह से हो चुकी है। दोनों से दो बच्चे, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान है। साल 2004 में सैफ, अमृता से अलग हो गए। उन्होंने करीना कपूर से 2012 में करीना कपूर से शादी की। उनके दो बच्चे तैमूर और जेह हैं।

3 of 6 आलिया रणबीर - फोटो : इंस्टाग्राम @aliaabhatt

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी हैं। दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं। दोनों की उम्र में 10 साल का फासला है। दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी की थी। दोनों ने नवंबर 2022 में बेटी राहा कपूर का स्वागत किया था।

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4 of 6 शाहिद कपूर और मीरा राजपूत - फोटो : इंस्टाग्राम

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत

शाहिद कपूर बॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में शामिल हैं। वह 45 साल के हैं। उन्होंने 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी। दोनों ने बेटी मीशा कपूर का 2016 में स्वागत किया। मीरा राजपूत 31 साल की हैं। शाहिद और मीरा की उम्र में में 14 साल का अंतर है।

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5 of 6 मान्यता दत्त, संजय दत्त - फोटो : इंस्टाग्राम@duttsanjay