मिर्जापुर- द मूवी: फिल्म में अपने किरदार पर क्या बोले पंकज त्रिपाठी? ओटीटी और थिएटर के फर्क पर कही ये बात

क्या सोच कर किया खुद को तैयार?

अपनी बातचीत में आगे पंकज त्रिपाठी ने बताया कि मिर्जापुर की कहानी हमारे लिए हमेशा चुनौती पूर्ण रही है। उन्होंने कहा, ‘मिर्जापुर: द मूवी के किरदारों को समझना कठिन था। खासकर अभिनेता के लिए पर हमने वह काम पहले ही कर लिया है।

भले ही हम एक सीरीज बनाएं, फिर भी वह हमारे लिए एक फिल्म ही है। हमारे लिए स्क्रीन के प्रारूप को समझना महत्वपूर्ण है। यही हमारा काम है। यही हमारी कला है। चाहे वह ओटीटी हो या बड़ा पर्दा, हमारे लिए तो बात एक जैसी ही है।’