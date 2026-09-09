अक्षय खन्ना: रहमान डकैत का नया लुक देखकर क्यों चौंके यूजर्स? किसी को आया हार्ट अटैक, कोई बोला साईं बाबा लग रहे
Akshaye Khanna Viral Video: अक्षय खन्ना बहुत ही कम पब्लिक प्लेस पर नजर आते हैं। ऐसे में जब वह मुंबई में नजर आए तो उनका वीडियो वायरल हो गया। फैंस इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं।
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वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अक्षय खन्ना एक कैफे से बाहर निकल रहे हैं। वह कालर वाली टी शर्ट और जींस पहने हुए हैं। इसके साथ उन्होंने सिर पर सफेद साफा बांधा है और टी शर्ट में चश्मा लगाया है। उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी नजर आ रही है। अक्षय खन्ना ने निर्माता रजत रवैल के साथ पोज दिए हैं।
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- अक्षय खन्ना का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस को ये लुक अच्छा लगा है और वह इस पर कमेंट कर रहे हैं।
- एक यूजर ने लिखा 'यह बॉलीवुड के सबसे काबिल अभिनेता हैं।'
- एक दूसरे यूजर ने लिखा 'अगला प्रोजेक्ट साईं बाबा पर लग रहा है।'
- एक तीसरे यूजर ने लिखा 'ऑस्कर वाले ऐसे ही होते हैं।'
- वहीं एक और यूजर ने लिखा 'मुझे छोटा हार्ट अटैक आ गया।'
आपको बता दें कि अक्षय खन्ना अक्सर अपने काम से काम रहते हैं। वह पब्लिक प्लेस पर बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे में जब वह पब्लिक में नजर आए तो उनका वीडियो वायरल हो गया।
आपको बता दें कि अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह की अदाकारी वाली फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत का किरदार निभाया था। इसमें उनके किरदार को खूब पसंद किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी।
अक्षय खन्ना जल्द ही फिल्म 'महाकाली' में शुक्राचार्य के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनका लुक काफी अलग है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी हुआ है। यह फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी।