फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Akshaye Khanna Viral Video actor shocked netizen with new look fans remembers rehman dakait from dhurandhar

अक्षय खन्ना: रहमान डकैत का नया लुक देखकर क्यों चौंके यूजर्स? किसी को आया हार्ट अटैक, कोई बोला साईं बाबा लग रहे

Wed, 09 Sep 2026 05:34 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 09 Sep 2026 05:34 PM IST
सार

Akshaye Khanna Viral Video: अक्षय खन्ना बहुत ही कम पब्लिक प्लेस पर नजर आते हैं। ऐसे में जब वह मुंबई में नजर आए तो उनका वीडियो वायरल हो गया। फैंस इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं।
 

विज्ञापन
Akshaye Khanna Viral Video actor shocked netizen with new look fans remembers rehman dakait from dhurandhar
अक्षय खन्ना - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' में अपने किरदार से लोगों का दिल जीता है। जल्द ही वह अपनी नई फिल्म 'महाकाली' में अपने लुक से हैरान करने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने लुक से फैंस को हैरान कर रहे हैं।
विज्ञापन

Akshaye Khanna Viral Video actor shocked netizen with new look fans remembers rehman dakait from dhurandhar
अक्षय खन्ना - फोटो : सोशल मीडिया
वायरल वीडियो में क्या है?
वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अक्षय खन्ना एक कैफे से बाहर निकल रहे हैं। वह कालर वाली टी शर्ट और जींस पहने हुए हैं। इसके साथ उन्होंने सिर पर सफेद साफा बांधा है और टी शर्ट में चश्मा लगाया है। उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी नजर आ रही है। अक्षय खन्ना ने निर्माता रजत रवैल के साथ पोज दिए हैं। 

दृश्यम 3: अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने पर क्या बोले जयदीप अहलावत? अजय ने बताया क्यों खत्म की यह फ्रेंचाइजी

विज्ञापन
विज्ञापन

Akshaye Khanna Viral Video actor shocked netizen with new look fans remembers rehman dakait from dhurandhar
रजत रवैल के साथ अक्षय खन्ना - फोटो : सोशल मीडिया
क्या बोले यूजर्स?
  • अक्षय खन्ना का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस को ये लुक अच्छा लगा है और वह इस पर कमेंट कर रहे हैं। 
  • एक यूजर ने लिखा 'यह बॉलीवुड के सबसे काबिल अभिनेता हैं।'
  • एक दूसरे यूजर ने लिखा 'अगला प्रोजेक्ट साईं बाबा पर लग रहा है।'
  • एक तीसरे यूजर ने लिखा 'ऑस्कर वाले ऐसे ही होते हैं।'
  • वहीं एक और यूजर ने लिखा 'मुझे छोटा हार्ट अटैक आ गया।'

विज्ञापन

कम नजर आते हैं अक्षय खन्ना
आपको बता दें कि अक्षय खन्ना अक्सर अपने काम से काम रहते हैं। वह पब्लिक प्लेस पर बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे में जब वह पब्लिक में नजर आए तो उनका वीडियो वायरल हो गया।

Akshaye Khanna Viral Video actor shocked netizen with new look fans remembers rehman dakait from dhurandhar
अक्षय खन्ना - फोटो : सोशल मीडिया
'धुरंधर' में कैसा था किरदार?
आपको बता दें कि अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह की अदाकारी वाली फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत का किरदार निभाया था। इसमें उनके किरदार को खूब पसंद किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी।

Akshaye Khanna Viral Video actor shocked netizen with new look fans remembers rehman dakait from dhurandhar
अक्षय खन्ना शुक्राचार्य - फोटो : सोशल मीडिया
'महाकाली' में कैसा है लुक?
अक्षय खन्ना जल्द ही फिल्म 'महाकाली' में शुक्राचार्य के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनका लुक काफी अलग है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी हुआ है। यह फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी। 
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)


विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed