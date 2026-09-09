{"_id":"6aa14b317b7c4d90dd0a15e2","slug":"akshaye-khanna-in-new-look-video-goes-viral-fans-asks-if-he-is-going-to-perform-sai-baba-role-2026-09-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अक्षय खन्ना: रहमान डकैत का नया लुक देखकर क्यों चौंके यूजर्स? किसी को आया हार्ट अटैक, कोई बोला साईं बाबा लग रहे","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' में अपने किरदार से लोगों का दिल जीता है। जल्द ही वह अपनी नई फिल्म 'महाकाली' में अपने लुक से हैरान करने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने लुक से फैंस को हैरान कर रहे हैं।

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अक्षय खन्ना एक कैफे से बाहर निकल रहे हैं। वह कालर वाली टी शर्ट और जींस पहने हुए हैं। इसके साथ उन्होंने सिर पर सफेद साफा बांधा है और टी शर्ट में चश्मा लगाया है। उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी नजर आ रही है। अक्षय खन्ना ने निर्माता रजत रवैल के साथ पोज दिए हैं। दृश्यम 3: अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने पर क्या बोले जयदीप अहलावत? अजय ने बताया क्यों खत्म की यह फ्रेंचाइजी वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अक्षय खन्ना एक कैफे से बाहर निकल रहे हैं। वह कालर वाली टी शर्ट और जींस पहने हुए हैं। इसके साथ उन्होंने सिर पर सफेद साफा बांधा है और टी शर्ट में चश्मा लगाया है। उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी नजर आ रही है। अक्षय खन्ना ने निर्माता रजत रवैल के साथ पोज दिए हैं।

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क्या बोले यूजर्स? अक्षय खन्ना का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस को ये लुक अच्छा लगा है और वह इस पर कमेंट कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा 'यह बॉलीवुड के सबसे काबिल अभिनेता हैं।'

एक दूसरे यूजर ने लिखा 'अगला प्रोजेक्ट साईं बाबा पर लग रहा है।'

एक तीसरे यूजर ने लिखा 'ऑस्कर वाले ऐसे ही होते हैं।'

वहीं एक और यूजर ने लिखा 'मुझे छोटा हार्ट अटैक आ गया।'



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कम नजर आते हैं अक्षय खन्ना

आपको बता दें कि अक्षय खन्ना अक्सर अपने काम से काम रहते हैं। वह पब्लिक प्लेस पर बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे में जब वह पब्लिक में नजर आए तो उनका वीडियो वायरल हो गया।