बॉक्स ऑफिस: क्या कम होने लगा 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल? 'हनुमान अंश' ने चौंकाया; जानें 'टॉक्सिक' का कलेक्शन

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फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। वीकएंड पर इसकी कमाई में उछाल आया। हालांकि अब उसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है। 'हनुमान अंश' ने रिलीज के 34वें दिन भी अपने कलेक्शन से लोगों को चौंकाया है। यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की कमाई अब लाखों में सिमट गई है। जानिए इन फिल्मों ने बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?