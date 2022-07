Rocketry: माधवन की फिल्म देख भावुक हुए अनुपम खेर, कहा- हर भारतीय को इसे देखना चाहिए

आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री को देखने के बाद अनुपम खेर ने ट्वीट फिल्म और एक्टर माधवन की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अभिनेता माधवन की नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित फिल्म रॉकेट्री देखी। फिल्म देखे के बाद दिल खोलकर रोया। फिल्म असाधारण और प्रेरणादायक है। हर भारतीय को इसे जरूर देखना चाहिए और नंबी नारायणन सर को सॉरी बोलना चाहिए। इस तरह हम अतीत में की गई कुछ गलतियों को सुधार सकते हैं। ब्रावो प्रिय माधवन।





Watched @ActorMadhavan’s #RocketryTheFilm based on @NambiNOfficial’s life. OUTSTANDING! MOVING!!INSPIRATIONAL! Cried my heart out. Every Indian should watch it! And say sorry to #NambiNarayanan sir. That is how we can correct some wrongs done in the past. Bravo dear #Madhavan!🙏 pic.twitter.com/U0ldrz3ZwN