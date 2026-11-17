1 of 5 रामायण - फोटो : अमर उजाला

दूसरे वीकएंड के बाद फिल्म 'रामायण' के कलेक्शन में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। जहां घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह 800 करोड़ रुपये से आगे निकल गई है। वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 1400 करोड़ रुपये पार हो गई है। जानिए मंगलवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।

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13वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया? ओपनिंग डे पर फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

पहले सोमवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा 107.50 करोड़ रुपये कमाए।

पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई 564.60 करोड़ रुपये रही।

बीते कल यानी सोमवार को इसने 32 करोड़ रुपये की कमाई की।

आज इसने खबर लिखे जाने तक 23.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

13 दिनों में फिल्म ने कुल 815.92 करोड़ रुपये कमाए हैं।

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'धुरंधर' से कितना पीछे 'रामायण'?

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' ने फिल्म 'आरआरआर' (782.20 करोड़ रुपये) की कुल कमाई को पीछे छोड़ा है। अब इस फिल्म की निगाहें 'धुरंधर' (840.20 करोड़ रुपये) के कलेक्शन पर हैं। अगर 'रामायण' का इसी तरह से कलेक्शन जारी रही तो यह फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (859.70 करोड़ रुपये) के कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी।

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किस भाषा में हुई 'रामायण' की सबसे ज्यादा कमाई? आज पूरे देश में 'रामायण' के 20787 शोज दिखाए जा रहे हैं।

'रामायण' की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा से हो रही है।

खबर लिखे जाने तक फिल्म ने हिंदी में 18.55 करोड़ रुपये कमाए।

कन्नड़ में 1.84 करोड़ रुपये, तमिल में 1.58 करोड़ रुपये और तेलुगु में 1.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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