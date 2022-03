पीके की दिलाई याद

लोगों का आमिर की 2014 में आई फिल्म 'पीके' पर भी गुस्सा फूटा। इस फिल्म की रिलीज के इतने सालों बाद भी लोगों के मन में एक सीन को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। इसे लेकर ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें आमिर खान पर भगवान का मजाक उड़ाने का आरोप लग रहा है।

How can Hindus forgot how #AmirKhan insulted Hindus and hurted Hindu sentiments in the film PK!!

He is Anti-national Bollywood star who feels intolerance in India.!#BoycottLalSinghChadda #Boycott#LalSinghChaddha#BoycottBollywood