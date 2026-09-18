बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: 'हनुमान अंश' की धुआंधार पारी जारी; 'हैवान' का खेल खत्म; कितना रहा 'मिर्जापुर' का कलेक्शन?

'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस

'मिर्जापुर' सीरीज ने दर्शकों का खूब दिल जीता। यह जब फिल्म के रूप में आई है, तब भी दर्शकों का दिल जीत रही है। फिल्म 'मिर्जापुर' ने बीते दिन एक उपलब्धि दर्ज की। यह फिल्म 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है। बुधवार को इस फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल गुरुवार को 14वें दिन भी फिल्म ने इतना ही कारोबार किया। इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 203.20 करोड़ रुपये हो चुका है।