अमोल पहले भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर होने वाली अटकलों पर बात कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने कभी भी कोंकणा के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एक बार उन्होंने कहा था कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हर रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'किसी ने मुझसे पूछा नहीं। इसके बजाय, हर कोई अपने अंदाजे लगाने लगा। पहले मैं हर खबर पर प्रतिक्रिया देता था लेकिन अब मैंने आगे बढ़ना सीख लिया है। अगर कोई बात है और मैं उसे बताना चाहता हूं, तो मैं खुद सोशल मीडिया पर बताऊंगा।'