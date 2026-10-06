मृणाल ठाकुर: अभिनेत्री ने शेयर की संघर्ष के दिनों की तस्वीरें! इस बात के लिए खुद को कहा शुक्रिया

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर अपनी नई रिलीज हुई फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह काफी यंग लग रही हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने प्रेरणा देने वाला एक कैप्शन लिखा है, जो फैंस का ध्यान खींच रहा है।
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मृणाल ठाकुर
- फोटो : इंस्टाग्राम@mrunalthakur
इंस्टा स्टोरी में क्या है?
मृणाल ठाकुर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, वह उन दिनों की हैं जब वह यंग एड में थीं। एक तस्वीर में वह ब्लैक आउटफिट में हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वह ब्लू जींस और व्हाइट टी-शर्ट में काफी चिल अंदाज में हैं। एक और तस्वीर में वह अपनी दोस्त के साथ हैं।
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मृणाल ठाकुर
- फोटो : इंस्टाग्राम@mrunalthakur
कैप्शन ने खींचा ध्यान
तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा है 'मैं अपने छोटे रूप को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उसने कभी हार नहीं मानी। मेरी याददाश्त की गलियों में एक छोटी सी सैर।' अभिनेत्री के कैप्शन से ऐसा लग रहा है कि उनकी तस्वीरें संघर्ष के दिनों की हैं।
टीवी में कमाया नाम
आपको बता दें कि मृणाल ठाकुर महाराष्ट्र के धुले में पैदा हुईं। टीवी में अभिनय करने के लिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। सबसे पहले उन्हें शो 'मुझसे कुछ कहती, ये खामोशियां' में देखा गया। इसके बाद वह कई टीवी शोज में नजर आईं।
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मृणाल ठाकुर
- फोटो : सोशल मीडिया
फिल्मों से मिली पहचान
साल 2014 में वह मराठी फिल्म 'हैलो नंदन' में नजर आईं। 2018 में उन्होंने 'लव सोनिया' से बॉलीवुड में कदम रखा। वह कई साउथ फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उनकी पहली साउथ फिल्म 'सीता रामम' है।
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मृणाल ठाकुर, अभिनेत्री
- फोटो : इंस्टाग्राम- @mrunalthakur
मृणाल ठाकुर का वर्कफ्रंट
- अभिनेत्री की नई फिल्म 'पूजा मेरी जान' दो अक्तूबर को जी5 पर रिलीज हुई।
- इसमें एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई गई है, जो अपने प्रेमी को ना कहती है। इसके बावजूद वह कटघरे में खड़ी होती है।
- इसमें हुमा कुरैशी और विजय राज भी नजर आए हैं।
- अभिनेत्री जल्दी ही फिल्म 'राका' का हिस्सा होंगी।
- इसमें साउथ के बेहतरीन कलाकार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण हैं।
- यह फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज होने वाली है।