मृणाल ठाकुर: अभिनेत्री ने शेयर की संघर्ष के दिनों की तस्वीरें! इस बात के लिए खुद को कहा शुक्रिया

1 of 5 मृणाल ठाकुर - फोटो : इंस्टाग्राम@mrunalthakur







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अभिनेत्री मृणाल ठाकुर अपनी नई रिलीज हुई फिल्म 'पूजा मेरी जान' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह काफी यंग लग रही हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने प्रेरणा देने वाला एक कैप्शन लिखा है, जो फैंस का ध्यान खींच रहा है।

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2 of 5 मृणाल ठाकुर - फोटो : इंस्टाग्राम@mrunalthakur

इंस्टा स्टोरी में क्या है?

मृणाल ठाकुर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, वह उन दिनों की हैं जब वह यंग एड में थीं। एक तस्वीर में वह ब्लैक आउटफिट में हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वह ब्लू जींस और व्हाइट टी-शर्ट में काफी चिल अंदाज में हैं। एक और तस्वीर में वह अपनी दोस्त के साथ हैं।

3 of 5 मृणाल ठाकुर - फोटो : इंस्टाग्राम@mrunalthakur

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4 of 5 मृणाल ठाकुर - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्मों से मिली पहचान

साल 2014 में वह मराठी फिल्म 'हैलो नंदन' में नजर आईं। 2018 में उन्होंने 'लव सोनिया' से बॉलीवुड में कदम रखा। वह कई साउथ फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उनकी पहली साउथ फिल्म 'सीता रामम' है।

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5 of 5 मृणाल ठाकुर, अभिनेत्री - फोटो : इंस्टाग्राम- @mrunalthakur