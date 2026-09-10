एडवांस बुकिंग: क्या 'हनुमान अंश' उतारेगी 'हैवान' का भूत? जानें पहले दिन कैसा प्रदर्शन करेगी अक्षय-सैफ की फिल्म

एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन किया?

अक्षय और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म ने एडवांस बुकिंग में बहुत जोरदार प्रदर्शन नहीं किया है। सैकनिल्क पर खबर लिखे जाने तक (शाम छह बजे) प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने प्री टिकट सेल में बिना ब्लॉक सीटों के 44.29 लाख रुपये की कमाई की है। वहीं, ब्लॉक सीटों के साथ इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन 1.56 करोड़ है। फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले तक यानी आज गुरुवार तक इसके देशभर में 19592 टिकट बिके हैं, जो कि 5958 शोज के लिए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि रात में टिकट बुकिंग में शायद और तेजी आए।