एक्सक्लूसिव: 20 साल स्ट्रगल, अब ‘हनुमान अंश’ ने बदली किस्मत; म्यूजिक डायरेक्टर धीरेंद्र बोले- ‘ये चमत्कार था’

आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। क्या हनुमान अंश को आप अपने लिए गेम चेंजर कहेंगे?

आपने चमत्कार शब्द इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल सही है। मुझे फिल्म मिलना भी एक चमत्कार था और अब फिल्म के साथ जो हो रहा है, उसकी कमर्शियल सक्सेस भी एक चमत्कार है। इस चमत्कार के लिए मुझे 20 साल तक इंतजार करना पड़ा।

जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है और बड़ों ने भी बताया है कि अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो और सब्र करो। इन 20 वर्षों में कई बार ऐसे मौके आए, जब मुझे लगा कि शायद मैं सही कर रहा हूं या नहीं, या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए।

फिल्म से पहले पिछले डेढ़ साल में तो मैंने मन बना लिया था कि शायद अब कुछ और सोचना पड़ेगा। मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स पर म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया था, लेकिन बतौर इंडिपेंडेंट फिल्म कंपोजर वह मौका नहीं मिल रहा था। लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे लिए दरवाजे नहीं खुल रहे थे।

फिल्म में एक सीन है, जहां बाबा जी का दरवाजा खुलता है और वह दिखाई देते हैं और कृष्ण जी का भजन आता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ।



उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, टॉयलेट: एक प्रेम कथा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहने के बावजूद आपका स्ट्रगल जारी रहा। आखिर क्यों?

कई बार लोगों को लगता है कि अगर आपका इंडिविजुअल सोल क्रेडिट नहीं है, तो आप न्यूकमर हैं। उन्हें लगता है कि यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर पाएंगे या नहीं।

हालांकि मुझे बड़ी फिल्मों को लेकर एक्सपोजर था और मैं उनका इंटीग्रल पार्ट रहा हूं, लेकिन शायद प्रोड्यूसर या डिसीजन मेकर्स में वह कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था।

इस फिल्म में विशाल जी को मुझ पर ट्रस्ट था। उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे ऑफर किया। और अब फिल्म इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उन्हीं लोगों के फोन आ रहे हैं।