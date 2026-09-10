शरत सक्सेना: 'उम्मीद है फिर ठीक से चलूंगा', अभिनेता ने दी हेल्थ अपडेट; एमआरआई कराते हुए शेयर की तस्वीरें

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शरत सक्सेना इन दिनों रीढ़ की हड्डी में हो रही दिक्कत से परेशान हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। जल्द ही उनके लम्बर स्पाइन की सर्जरी होने वाली है। अभिनेता ने हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल से अपनी हेल्थ अपडेट दी है।

अभिनेता की पोस्ट में क्या है?

शरत सक्सेना ने इंस्टाग्राम पर अपनी सेहत के बारे में अपडेट देते हुए कई तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में अभिनेता को एक बड़ी सर्जरी से पहले स्टैंडिंग MRI करवाते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में एक्टर MRI मशीन से जुड़े हुए और कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा 'बॉम्बे अस्पताल में लम्बर स्पाइन सर्जरी से पहले स्टैंडिंग MRI।'