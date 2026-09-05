फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Mirzapur the movie box office collection day 1 total earning of Hanuman Ansh And Toxic

बॉक्स ऑफिस: पहले दिन 'मिर्जापुर द मूवी' का रहा भौकाल, 'हनुमान अंश' ने फिर दिखाया दम; जानें 'टॉक्सिक' का हाल

Sat, 05 Sep 2026 08:06 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 05 Sep 2026 08:06 AM IST
सार

Box Office Collection: 'मिर्जापुर द मूवी' ने पहले दिन सिनेमाघरों में दम दिखाया है। 'हनुमान अंश' लगातार अच्छी कमाई कर रही है। 'इरुमुडी' को भी दर्शक प्यार दे रहे हैं। वहीं 'टॉक्सिक' के कलेक्शन में दूसरे हफ्ते में काफी गिरावट आई है।  
 

विज्ञापन
Mirzapur the movie box office collection day 1 total earning of Hanuman Ansh And Toxic
हनुमान अंश, टॉक्सिक - फोटो : अमर उजाला
काफी इंतजार के बाद आखिरकार फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह था। यह उत्साह सिनेमाघरों में देखने को मिला है। पहले दिन फिल्म ने अच्छी ओपनिंग की है। वहीं 'हनुमान अंश' ने एक बार फिर कमाल किया है। इसने 'टॉक्सिक' को बहुत पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार को 'इरुमुडी' के कलेक्शन में इजाफा हुआ है।
Mirzapur the movie box office collection day 1 total earning of Hanuman Ansh And Toxic
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया
'मिर्जापुर द मूवी' का पहले दिन का कलेक्शन
  • 'मिर्जापुर द मूवी' जन्माष्टमी के मौके पर रिलीज हुई।
  • फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी क्रेज था, जो बॉक्स ऑफिस पर नजर आया। 
  • इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रवि किशन अहम किरदारों में हैं।
  • फिल्म में एक बार फिर सीरीज की पुरानी कास्ट नजर आई है।
  • पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है।
  • ओपनिंग डे पर फिल्म ने 24.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
Mirzapur the movie box office collection day 1 total earning of Hanuman Ansh And Toxic
हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब
'हनुमान अंश' ने फिर चौंकाया
  • फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
  • इसने अपने कलेक्शन से लोगों को चौंकाया है।
  • शुरुआत में इसकी कमाई धीमी रही, बाद में उछाल आया।
  • 28वें दिन इसने 11 करोड़ रुपये की कमाई थी।
  • 29वें दिन इसने 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
  • फिल्म का टोटल कलेक्शन 72.88 करोड़ रुपये हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Mirzapur the movie box office collection day 1 total earning of Hanuman Ansh And Toxic
टॉक्सिक - फोटो : यूट्यूब
'टॉक्सिक' की घटी कमाई
फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत हैं। इसकी निर्देशक गीतू मोहनदास हैं। शुरुआत में इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया, मगर अब इसकी कमाई घटने लगी है। पहले दिन इस फिल्म ने 101.10 करोड़ रुपये की कमाई की। नौवें दिन इस फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपये कमाए। दसवें दिन इस फिल्म ने 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 241.05 करोड़ रुपये हो गया है।
विज्ञापन
Mirzapur the movie box office collection day 1 total earning of Hanuman Ansh And Toxic
इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया
150 करोड़ पार ‘इरुमुडी’
रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कमाई शुरुआत से ही अच्छी रही है। दर्शकों को फिल्म की कहानी सिनेमाघरों तक खींच रही है। चौदहवें दिन इस फिल्म ने 3.60 करोड़ रुपये कमाए थे। पंद्रहवें दिन इसकी कमाई बढ़ी और इसने 4.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 154.40 करोड़ रुपये हो गया है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed