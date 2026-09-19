शुभा खोटे: 89 वर्षीय अभिनेत्री से मिलने पहुंचे जैकी दादा, सम्मान देकर जीता दिल; सुनील शेट्टी ने किया ऐसा कमेंट
Jackie Shroff: बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ वेटरन एक्ट्रेस शुभा खोटे से मिलने पहुंचे थे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद फैंस और सुनील शेट्टी जैसे कलाकार दादा की खूब तारीफ कर रहे हैं। जानिए वीडियो में क्या कुछ है खास।
विस्तार
क्या है वीडियो में खास?
दरअसल, जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर शुभा खोटे के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दादा शुभा को एक शॉल से सम्मान देते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोनों बड़े प्यार से फोटो खिंचवाते हैं।
इस दौरान दोनों हस्ते-मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ जैकी ने कैप्शन में लिखा, 'दिग्गजों के साथ बिताए खास पलों के लिए हमेशा आभारी हूं! भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की खूबसूरत यादों को शुभा खोटे जी के साथ फिर से जीने का मौका मिला। उनकी सादगी और शालीनता हमेशा दिल छू जाती है।
अब फैंस और कलाकारों की ओर से इस वीडियो को काफी प्यार मिल रहा है। फैंस जमकर दोनों एक्टर्स की इस मुलाकात पर प्यार बरसा रहे हैं। वहीं कुछ बॉलीवुड के कलाकारों ने भी इस वीडियो पर कमेंट किए हैं। सुनील शेट्टी ने कमेंट करते हुए दादा लिखा और एक दिल वाला इमोजी शेयर किया। उनके अलावा कई फैंस ने दिल इमोजी के साथ इस वीडियो को प्यार दिया।
देखें वीडियो-
शुभा खोटे हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने शीर्ष अभिनेत्री के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वो बेहतरीन कॉमेडियन बन गईं। उनकी कॉमिक टाइमिंग की आज भी मिसाल दी जाती है। शुभा खोटे ने कई यादगार फिल्मों में काम किया है।
उनकी चर्चित फिल्मों में ये नाम शामिल हैं:
- सीमा (1955) - बतौर चाइल्ड एक्टर उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक।
- पेइंग गेस्ट (1957) - देव आनंद और नूतन की चर्चित फिल्म।
- गोल माल (1979) - उनकी पॉपुलर फिल्मों में शामिल है।
- एक दूजे के लिए (1981) - इस फिल्म में उन्होंने निगेटिव किरदार भी निभाया था।
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