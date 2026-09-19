शुभा खोटे: 89 वर्षीय अभिनेत्री से मिलने पहुंचे जैकी दादा, सम्मान देकर जीता दिल; सुनील शेट्टी ने किया ऐसा कमेंट

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दरअसल, जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर शुभा खोटे के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दादा शुभा को एक शॉल से सम्मान देते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोनों बड़े प्यार से फोटो खिंचवाते हैं।इस दौरान दोनों हस्ते-मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ जैकी ने कैप्शन में लिखा, 'दिग्गजों के साथ बिताए खास पलों के लिए हमेशा आभारी हूं! भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की खूबसूरत यादों को शुभा खोटे जी के साथ फिर से जीने का मौका मिला। उनकी सादगी और शालीनता हमेशा दिल छू जाती है।