हनुमान अंश: 43वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर भारी पड़ी फिल्म, जानें किन फिल्मों को दे रही कड़ी टक्कर?

43वें दिन भी दमदार कमाई

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है। अपनी रिलीज के 43वें दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। खास बात यह है कि 18 सितंबर को फिल्म का सिनेमाघरों में सातवां शुक्रवार था। फिर भी फिल्म की कमाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 316.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

