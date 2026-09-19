राम बोला: मेकर्स का बड़ा एलान, फिल्म से होने वाली पूरी कमाई जरूरतमंदों की सेवा में करेंगे दान; जानें मामला

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प्रोड्यूसर्स ने किया एलान

‘हनुमान अंश’ के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के साथ फिल्म रामबोला का ऐलान करने के बाद इसके निर्माता महावीर जैन और अमित उपाध्याय ने एक खास संकल्प लिया है। दोनों निर्माताओं ने फैसला किया है कि रामबोला से होने वाली अपनी 100 फीसदी व्यक्तिगत कमाई और बचत को जरूरतमंद लोगों के कल्याण से जुड़े सेवा कार्यों के लिए समर्पित करेंगे। विज्ञापन



दोनों निर्माताओं ने यह संकल्प पूरी विनम्रता, ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ लिया है। यह पहल ‘सेवा संकल्प’ के तहत की जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित बताई गई है। ‘हनुमान अंश’ के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के साथ फिल्म रामबोला का ऐलान करने के बाद इसके निर्माता महावीर जैन और अमित उपाध्याय ने एक खास संकल्प लिया है। दोनों निर्माताओं ने फैसला किया है कि रामबोला से होने वाली अपनी 100 फीसदी व्यक्तिगत कमाई और बचत को जरूरतमंद लोगों के कल्याण से जुड़े सेवा कार्यों के लिए समर्पित करेंगे।दोनों निर्माताओं ने यह संकल्प पूरी विनम्रता, ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ लिया है। यह पहल ‘सेवा संकल्प’ के तहत की जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित बताई गई है।

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फिल्म 'हनुमान अंश' की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। इस फिल्म का नाम 'राम बोला' होगा, जिसे विशाल चतुर्वेदी ही निर्देशित करेंगे और महावीर जैन फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगे। इसकी कहानी महान संत गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित होगी।